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Российский хакер на суде в США признался в кибератаках на банки

Его обвиняют в создании программы для кражи банковских данных и личной информации.

Российский хакер на суде в США признался в кибератаках на банки
Станислав Лисов
Фото: скриншот из видео

Российский программист Станислав Лисов, который был экстрадирован в 2018 году в США из Испании, признал вину в суде Нью-Йорка в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

33-летний Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения.

Лисова арестовали в январе 2017 года в Испании. Его обвиняют в создании программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов, говорится в материалах дела.

По словам заместителя директора ФБР Уильяма Суини, Лисов также собирал личную информацию о пользователях NeverQuest и незаконно использовал ее, говорится в сообщении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Максимальное наказание, которое грозит Лисову, - пять лет. Приговор планируют вынести в конце июня.

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