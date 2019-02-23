Два человека погибли в пятницу, 22 февраля, на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.

Газета утверждает, что местные сторонники оппозиции пытались не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай на дороге, связывающей две страны. Когда в этот район прибыл конвой военных, активисты попытались помешать его движению, загородив ему дорогу. После этого военные открыли огонь по собравшимся, отмечает издание.

Белый дом выступил с осуждением венесуэльских властей за применение силы против мирных граждан на границе с Бразилией, пишет Интерфакс.

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских невинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Напомним, Мадуро объявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией 21 февраля. С целью воспрепятствовать поставкам в страну американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция, ранее была закрыта граница с Колумбией, а также морская и воздушная граница с нидерландскими Антильскими островами.