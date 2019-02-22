​Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым
​Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым
Полицейский патруль высадил дебошира на подъезде к Вышгороду, он замерз насмерть
Полицейский патруль высадил дебошира на подъезде к Вышгороду, он замерз насмерть
Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда
Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Аваков заявил, что против него готовится провокация
Аваков заявил, что против него готовится провокация
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
Омелян предстанет перед судом
Омелян предстанет перед судом
​Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)
​Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)
ГлавнаяМир

Немецкий словарь Duden изменил написание Kiew на Kyjiw

Раньше в словаре название украинской столицы подавалось только через российскую транскрипцию.

Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden изменил название украинской столицы с Kiew на Kyjiw.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Раньше, к сожалению, в этом словаре название украинской столицы подавалось только через российскую транскрипцию. А вот теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew в немецкоязычных странах. Язык - категория, которая постоянно развивается, должны этим воспользоваться", - написал Климкин в Facebook.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

Ранее сообщалось, что издание The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также