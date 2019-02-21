Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку из-за "неумения работать с населением"

В последние недели в стране проходят массовые протесты многодетных матерей, требующих улучшить качество жизни их семей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Указ об этом он подписал 21 февраля, передает Радио Свобода.

Назарбаев раскритиковал работу правительства. Президент заявил о "неумение министров работать с населением". По словам Назарбаева, правительству совместно с Национальным банком так и не удалось создать реальные инструменты для качественного роста экономики.

"В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью", - говорится в заявлении президента.

Временным исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин.

В последние две недели в Казахстане проходят массовые протесты многодетных матерей, требующих улучшить качество жизни их семей. Протесты начались после того, как на пожаре в неприспособленном для постоянного проживания дома в Астане погибли пятеро малолетних девочек.

Правительство Казахстана с сентября 2016 года возглавлял премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Согласно конституции Казахстана, правительство образует президент страны. Правительство действует в пределах срока полномочий президента.