Задержанных в Казахстане украинских правозащитников депортировали

Задержанные в Астане в Казахстане наблюдатели правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Людмила Волошина и Валерий Явтушенко депортированы.

Об этом сообщила правозащитница и волонтер ИФПЧ Наталья Панченко в Фейсбуке.

"Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по части 5 статьи 517 кодекса об административных правонарушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт Борисполь: 11:30", - написала она.

По словам Панченко, решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников

Волошина также сообщила в Фейсбуке, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.

"Казахстан, до встречи! Скорой... Пять лет - это вы загнули", - написала она.

Напомним, в четверг, 14 февраля, в столице Казахстана Астане задержали наблюдателей официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.