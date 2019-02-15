Суд арестовал Мангера до 3 марта

Шевченковский райсуд вынес решение в три часа ночи.

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого следствие считает заказчиком убийства Екатерины Гандзюк, арестован до 3 марта. Об этом пишет на свой странице FB журналист "Тижня" Стас Козлюк, который присутствует в зале суда.

Шевченковский районный суд Киева вынес решение об аресте Мангера ночью с 14 на 15 февраляна четвертые сутки судебных заседаний.

Insider сообщает, что Мангер арестован с правом внесения залога. Сумма залога - 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для Мангера арест без права залога.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко после завершения заседания отметил, что у Мангера нет таких средств.

"Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", - сказал адвокат.

Напомним, вчера суд продолжил рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которое начал рассматривать 12 февраля. Сторона обвинения считает, что глава Херсонского областного совета расплатился базой отдыха Oasis Beach в Лазурном за нападение на активистку.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.