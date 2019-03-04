Суд отказал продлить меру пресечения Мангеру

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в продлении меры пресечения главе Херсонского областного совета Владислава Мангера. Такое решение было принято сегодня, сообщили LB.ua в суде.

Как известно, Мангер был арестован Шевченковским райсудом Киева до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога - 2 млн 497 тысяч гривен. После внесения залога его отпустили из-под стражи.

Кроме этого, с Мангера сняли обязательства, предусмотренные ст. 194 УПК, в частности, прибывать к следователю, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронный браслет.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.