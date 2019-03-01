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Полиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы Гандзюк

1 марта недовольные переименованием улицы в честь Гандзюк сорвали сессию.

Полиция открыла дело после беспорядков возле Херсонского горсовета из-за улицы Гандзюк
Фото: khersonline.net

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц" после беспорядков возле здания Херсонского городского совета.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области информирует, что на улице у здания горсовета после небольших потасовок произошла драка между конфликтующими сторонами (речь идет о сторонниках и противниках переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк). Полицейские локализовали конфликт.

По факту произошедших событий Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время сотрудники полиции анализируют видео с камер видеонаблюдения, изучают все обстоятельства, устанавливают участников событий для предоставления их действиям правовой оценки.

Ранее 1 марта члены организаций, объединяющих участников АТО и их родственников погибших героев, сорвали сессию городского совета Херсона. Они выступают против переименования улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк, решение о котором было принято 22 февраля.

На сегодняшнем заседании сессии в зале собрались как сторонники, так и противники переименования улицы в честь Гандзюк. Часть людей протестовала еще и потому, что эту улицу в свое время не переименовали в честь Руслана Сторчеуса – командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.

В зале началась потасовка, переросшая в столкновения. После этого сессия прекратила свою работу. Потасовки продолжились на улице.

В отделение доставили мужчину, который вырвал плакат, и женщину, которая обливала присутствующих водой. На них составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

25 февраля люди, недовольные переименованием Лютеранской улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, облили водой на сессии горсовета мэра Херсона Владимира Миколаенко.

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