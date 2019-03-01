Украинского консула не пустили к политзаключенному Кольченко

К политзаключенному украинцу Александру Кольченко, которого незаконно удерживают в колонии РФ, не пустили украинского консула. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко 28 февраля 2019 во время брифинга, пишет "Крым.Реалии".

"Руководство исправительной колонии № 6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации», - отметила Зеленко.

В начале февраля правозащитники сообщили, что Кольченко не получает в колонии книги, которые присылают друзья.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко на 10, а Сенцова - на 20 лет лишения свободы.

Накаунне стало известно, что российские власти разрешили украинскому консулу посетить политзаключенного Павла Гриба.