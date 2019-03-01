Сенцов в колонии уже нормально питается и занимается спортом, - адвокат

Украинского политзаключенного Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в "Лабытнанги" адвокат Ольга Динзе и рассказала, что украинец чувствует себя нормально. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, Сенцов увеличил свой вес. Адвокат рассказала, что он уже хорошо питается. Динзе отметила, что сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

"Около 12 часов наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он довольно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", - рассказала Динзе.

Напомним, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой насильственного кормления.