Боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли опорные пункты ООС: из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов - в районе Водяного; дважды, из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем - вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120-мм - вблизи Троицкого; из минометов калибра 82-мм - в районе Шум; из артиллерийских систем калибра 122-мм - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 120-мм - у Попасной; из минометов калибров 120 и 82-мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Хутора Вольного.

"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое боевиков. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, в четверг российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.