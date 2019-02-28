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Старобельский суд вынес приговор диверсанту из Мелового

По "закону Савченко" он выйдет на свободу в ближайшие дни.

Старобельский суд вынес приговор диверсанту из Мелового
Фото: argument.ua

Старобельский районный суд 14 февраля приговорил диверсанта Вячеслава Школьного к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в терроризме (ч. 2 ст. 258) и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263).

Текст приговора обнародован в едином судебном реестре.

В фейсбуке Медийной инициативы за права человека отмечается, что именно этот человек ответственен за подрыв радиолокационной станции ПВО на территории воинской части возле Мелового в 2015 году. Он же взорвал автомобили начальника погранотряда Милового и сотрудника СБУ в Луганской области.

В апреле 2015 года диверсанта задержали вместе с двумя сообщниками, которые помогли ему проникнуть на территорию воинской части. Этот эпизод был выделен в другое уголовное производство.

Школьный в суде свою вину полностью признал и заявил о раскаянии. Кроме того, суд принял во внимание еще ряд оснований, которые "смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного уголовного преступления". Поэтому коллегия судей назначила диверсанту наказание ниже минимального по статье "теракт" - а именно 7 лет и 8 месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших к Школьного на общую сумму 1,2 млн гривен.

При этом по "закону Савченко" весь срок предварительного заключения с 29 апреля 2015 года до вступления приговора в силу будет пересчитан как "день за два". Соответственно, преступник, отсидевший 3 года и 9 месяцев, выйдет на свободу уже в ближайшее время.

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