Гараж был арендован 30-летним мужчиной, который скрывается в России.

Сотрудники ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления "К" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в арендованном гараже в Мариуполе изъяли оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

27 февраля при проведении санкционированных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессоре.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.

Ранее в нежилом доме в Торецке нашли схрон с 50 гранатами и около 1000 патронов.