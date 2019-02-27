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Кабмин повторно объединил Одесский и Крымский медуниверситеты

Минздрав не может разрешить конфликт с предыдущим ректором вуза.

Кабмин повторно объединил Одесский и Крымский медуниверситеты
Фото: onmedu.edu.ua

Правительство повторно приняло решение о создании Национального одесского медицинского университета на базе Одесского и Крымского медвузов. Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба Минздрава.

Предыдущее решение правительства о создании нового университета, воплощение которого было заблокировано судом, отменено.

Минздрав Украины создаст Национальный Одесский медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

"Это действенный и законный путь, чтобы освободить Одесский университет от произвола приспешников экс-ректора Валерия Запорожана, которые сейчас фактически захватили ОНМедУ. Произвол рейдеров является противоправным и дерзким: проплаченные митинги с участием иностранных студентов, запугивание сотрудников и студентов, манипуляции с подписями, документами и сметами университета", - сказано в заявлении Минздрава.

Минздрав сообщает, что из-за конфликта с предыдущим руководством вуза сотрудники и студенты не получают зарплаты и стипендии в течение двух месяцев, так как вуз подает сметы расходов, подписанные неуполномоченными лицами.

Создание нового учреждения высшего образования будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет. Студенты и преподаватели продолжат учебу и работу.

Напомним, в конце декабря 2018 года Кабминет министров на заседании в четверг принял решение о создании Национального одесского медицинского университета путем объединения Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского.

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