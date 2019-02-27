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Минобороны обещает до конца года достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников

На реализацию проекта в прошлом году было потрачено почти 1,5 млрд гривен.

Минобороны обещает до конца года достроить 184 казармы для 23 тысяч контрактников
Фото: facebook.com/petroporoshenko

До конца 2019 года Министерство обороны Украины планирует завершить строительство 184 казарм улучшенной планировки для 23 тысяч военнослужащих-контрактников.

Об этом заявил замначальника главного управления, главный инженер Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает "Укринформ".

"Продолжается строительство 184 казарм улучшенной планировки. Это позволит разместить 23 тысячи военнослужащих военной службы по контракту. На реализацию указанного проекта в Минобороны в прошлом году было потрачено почти 1,5 млрд гривен", - сообщил Чергинец, добавив, что закупка работ на строительство происходит исключительно через систему Prozorro.

Он напомнил, что в начале 2018 года для реализации проекта была запланирована большая сумма - 2,3 млрд гривен, однако в связи с тем, что часть договоров была заключена в середине года и из-за срыва сроков строительства отдельными субъектами хозяйствования, 816 млн гривен были перераспределены на другие направления - капитальные ремонты военных объектов и приобретение мебели.

Как сообщалось во время брифинга, в 2018 были проведены конкурсы на строительство всех 184 казарм. В то же время из-за нарушения подрядными организациями договоров был расторгнут 31 контракт. В целом же в 2018 году завершено строительство 19 казарм.

"На сегодня со степенью готовности более 50% имеем 109 зданий и менее 50% - 56 зданий. Уже распределен бюджет и план строительства на текущий год, согласно которому на строительство казарм улучшенной планировки и инженерных сетей к ним предусмотрены 1,3 млрд грн. Этого достаточно, чтобы завершить все 184 казармы в текущем году", - сообщил Чергинец.

Он также сообщил, что на официальном сайте Минобороны обнародован реестр нарушителей-подрядчиков, чтобы в будущем они не имели возможности участвовать в торгах, где заказчиком выступает министерство.

Напомним, в июле прошлого года Минобороны расторгло контракт с обществом "Рост", которое было обязалось построить казармы на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.

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