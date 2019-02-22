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Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

Президент сегодня посетит Польшу с рабочим визитом.

Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине
Литовско-польско-украинская военная бригада (ЛитПолУкрбриг)
Фото: mil.gov.ua

В пятницу, 22 февраля, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Польшу, где посетит штаб-квартиру литовско-польско-украинской военной бригады (ЛитПолУкрБриг). 

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что в ходе визита Порошенко проведет трехсторонний саммит с президентами Польша и Литвы Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте.

Предполагается, что президенты пообщаются с личным составом бригады, посетят командный штаб, а затем проведут трехсторонние переговоры. После этого состоится совместная пресс-конференция.

По информации "Укринформа", Порошенко также примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. Президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента.

Напомним, "ЛитПолУкрбриг" будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и Евросоюза. Главными задачами бригады определены: участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. Штаб бригады находится в Люблине.

В январе прошлого года НАТО признало "ЛитПолУкрбриг" боеспособной после прохождения сертификационного обучения.

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