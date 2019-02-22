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Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Вторжение РФ в Украину началось в 2014.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине", - написал он в твиттере.

19 февраля Верховная Рада провела специальное заседание, посвященное пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины.

С начала российской агрессии погибли 2949 украинских военных.

По оценкам ООН число жертв конфликта на Донбассе к началу 2019 года достигло 12,8-13 тысяч человек, еще 27,5-30 тысяч человек за указанное время были ранены.

Напомним, Волкер считает, что Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Он также сообщал, что в феврале США планируют пересматривать санкции в отношении РФ из-за Крыма. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине посетит Украину с 25 февраля по 3 марта.

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