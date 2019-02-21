Тимошенко считает монетизацию субсидий подкупом избирателей

Решение о монетизации субсидий - это еще одна технология массового подкупа избирателей действующей властью.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с портовиками в г. Южный в Одесской области.

По ее словам, цинизм этой технологии в том, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги отберет у украинцев посредством повышения тарифов. А газ будет дорожать и в дальнейшем - с мая на 15%, а в конце года - еще на 25%.

Юлия Тимошенко убеждена, что за манипуляции с ценами на газ полностью отвечает Петр Порошенко. Ведь НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, - это орган, сформированный президентом.

«Все, что 5 лет происходило, - это решение президента. Он давал указания, и вся страна получала результат», - сказала лидер «Батькивщины».

Рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику, убеждена Юлия Тимошенко. Ведь когда у людей не остается средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и экономика деградирует, подчеркнула она.

Председатель партии также опровергла, что неподъемные для граждан цены являются рыночными.

«У нас нет рынка природного газа, у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЭКУ, которую он создает своим указом», - подытожила Юлия Тимошенко.