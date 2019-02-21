Формирование коалиции в новом парламенте будет сложнее предыдущей, - Яценюк

Политическая стабильность и предсказуемость - один из важный факторов для привлечения инвесторов.

Фото: nfront.org.ua Арсений Яценюк

Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее. Такое мнение высказал сегодня лидер партии "Народный фронт" Арсегий Яценюк, выступая на Форуме по безопасности для молодежи в Киеве.

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут долговременными. Это будет не так, как в 2014-м, когда я как премьер-министр сформировал коалицию с Президентом Порошенко практически через две недели. На этот раз это будет гораздо сложнее", - сказал Яценюк.

"Важно, кто станут членами этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать или какие-то странные люди, для которых политика - это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?" - сказал лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможности для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.

Он назвал еще шесть ключевых факторов, влияющих на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся определенные потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо также достижение высоких стандартов верховенства права, согласования и ограничения ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.

Среди факторов улучшения бизнес-климата Арсений Яценюк назвал также приватизацию банковского сектора и проведение земельной реформы.