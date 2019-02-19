"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далекоидущих внутренних изменений. Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском 19 февраля в Киеве.
Яценюк подчеркнул, что сегодня Дональд Туск произнес в Верховной Раде Украины историческую речь: "Это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера".
"Украина будет помнить сегодняшнее слово Дональда Туска, произнесенное на украинском языке", - написал он.
От имени Европейского Союза Дональд Туск "отдал дань уважения украинским героям, которые показали миру большой пример непокорности и борьбы за свободу", подчеркнул Яценюк.
Он отметил, что в выступлении Президента Европейского Совета "четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего": "Спасибо Президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".
Яценюк сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Туском речь шла о "будущих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, поскольку в этом году в нашем государстве - выборы Президента и парламента, а в ЕС - выборы в Европейский парламент".
"Нет Европы без Украины", - сказал сегодня Дональд Туск. Это - великие слова. Добавлю: Украина - это ключ к будущему Европы ", - написал лидер "Народного фронта".