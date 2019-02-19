Тимошенко дала показания в деле о подкупе избирателей

"Наша цель - полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в Министерство внутренних дел, чтобы, по ее словам, свидетельствовать по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.

«Наша цель - полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Как сообщила председатель партии, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко, скупает голоса. По имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн 6 млн людей: «6 млн людей, как они считают, обеспечивает ему выход во второй тур».

«Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключения соглашений на проведение агитационных работ, которые запрещаются законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн - «Петрова тысяча». Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос», - сказала она.

Вторая схема манипуляций, которую, по словам Тимошенко, реализуют на Банковой, - увеличение действующим президентом реестра избирателей.

«Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила более чем на миллион увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования «мертвые души» и за них бросить бюллетени», - пояснила кандидат в президенты.

Особенно политика возмутил тот факт, что действующий президент разворачивает масштабную кампанию фальсификаций выборов в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную сотню и Майдан Достоинства.

«Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом «борясь» с коррупцией», - заявила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине противодействовать подкупу президентом избирателей, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция вовремя реагировать на попытки соратников Петра Порошенко исказить выбор украинцев.

«Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда», - подытожила она.