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Порошенко заявил о тактической победе над Россией

За пять лет Кремль не добился в Украине ни одной из поставленных целей.

Порошенко заявил о тактической победе над Россией
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко считает, что Украина одержала тактическую победу над Россией.

Об этом он сказал на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

"Эту войну Москва начала потому, что у нас здесь, в Киеве, на европейском Майдане Независимости Москва проиграла цивилизационную битву за Украину", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что российский блицкриг с целью развала Украины, не удался. "И сейчас Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы. Экономически они это сделать не могут, поэтому и ставки сейчас в этой войне сверхвысоки", - сказал Порошенко.

По его мнению, целью Путина сегодня является развал не Украины, а Европы. "Мечта Путина - пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет чисто номинальный. Примеры этих стран нам известны", - сказал президент Украины.

Он уверен, что Кремль в этой войне проиграет. "За пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей. И тактически, друзья, мы уже победили. Когда добьемся стратегической и окончательной победы? Ответ зависит от нашего единства", - сказал Порошенко и в очередной раз призвал не повторить ошибки Украинской революции начала 20-го века.

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