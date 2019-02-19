Туск отметил высокую репутацию Порошенко и Украины в ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск высоко оценил усилия Петра Порошенко в проведении реформ и отметил высокую репутацию президента Украины как в Брюсселе, так и во всех европейских столицах.

Об этом сообщается на сайте президента.

Туск также отметил усилия украинского народа в борьбе с российской агрессией.

"Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда были продемонстрированы такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Поскольку я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально", - сказал глава Евросовета.

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин президент. Вы также имеете хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - добавил Туск.

Фото: president.gov.ua

Напомним, с 18 по 20 февраля Туск находится с визитом в Украине. В понедельник он провел встречу с Порошенко и отметил, что лучший способ почтить жертв Революции Достоинства - приложить все возможные усилия для продолжения реформ в Украине.

19 февраля Туск вместе с Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом примут участие в заседании Верховной Рады, посвященное началу российской агрессии против Украины. В нем примут участие президент Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.