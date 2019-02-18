Нацсовет проверяет интервью Азарова на канале "112 Украина"

В случае выявления нарушения законодательства может быть назначена внеплановая проверка канала.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проанализирует интервью экс-премьер-министра Николая Азарова на канале "112 Украина". В случае выявления нарушения законодательства может быть назначена внеплановая проверка канала.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Детектор медиа.

"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, будем предлагать назначение проверки с голоса - на ближайшем заседании", - сказал он.

16 февраля в эфире канала "112 Украина" вышла программа "Большое интервью", гостем которой был бывший премьер-министр Николай Азаров.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в твиттере выразил возмущение этим фактом.

"Реваншисты наглеют. 112 канал, как ничего и не было, транслирует интервью с беглым Азаровым, который не рассказывает, как они пригласили российские войска для оккупации Украины, а учит нас жить, развалившись в кресле. Было же постановление ВР по 112-му. Выполнить его может только Нацсовет по вопросам ТВ", - написал он.

Напомним, 4 октября Верховная Рада предложила СНБО ввести санкции против "112 Украина" и NewsOne. Решение связано с тем, что 112 канал перешел под контроль пророссийского политика Виктора Медведчука, а NewsOne оказался в управлении у Андрея Портнова.

Однако СНБО до сих пор не ввел санкций в отношении этих каналов.