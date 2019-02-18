Розенблата и Полякова будут судить в Печерском суде, а не Голосеевском

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Бориса Розенблата за Печерским районным судом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда в Фейсбуке.

"18 февраля 2019 постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство стороны защиты в интересах Розенблата Б.С. о направлении обвинительного акта в уголовном производстве по В.Ю. Руденко, В.В. Косянчука, К.П. Проскурка, Т.В. Михайленко (Лобонько), М.А. Полякова, Б.С. Розенблата из Голосеевского районного суда города Киева в Печерский районный суд города Киева удовлетворено. Уголовное производство направлено для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как известно, Розенблат обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Напомним, дело Розенблата-Полякова передали в суд в октябре 2018 года. Они и еще четверо подозреваемых обвиняются в получении взятки за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Подготовительное заседание сняли с рассмотрения из-за болезни судьи Голосеевского суда Марины Есауленко.

В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с депутатом Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.