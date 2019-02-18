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Инвалиды по зрению просят "прозреть" депутатов Киевсовета Актуально

Инвалиды по зрению просят "прозреть" депутатов Киевсовета

Под стены Киевсовета вышли незрячие работники Киевского учебно-производственного предприятия №3 УТОС с требованиями к власти вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг строительства жилого дома на участке, который находится в постоянном пользовании предприятия.

«Вот уже несколько недель неустановленные лица блокируют строительные работы, разбили палатки у входа на территорию земельного участка. Эти гореактивисты не признаются, откуда они и кто дал им право на проведение незаконных действий. Мы уже обратились с письмом к начальнику ГУ НП в Киеве Андрея Крищенко с просьбой провести проверку законности препятствования строительству!» - рассказал председатель правления первичной организации общества слепых УТОС Вячеслав Шульгин.

Люди с ограниченными возможностями боятся, что пока они ведут «борьбу вслепую», инвестор оставит строительство, и они останутся без долгожданных квартир:

«Нам часто приходилось слышать о рейдерстве, грязном бизнесе, но мы никогда не думали, что сами можем стать жертвами такого безобразия. Ничего святого не осталось у людей. Поверьте, непросто жить с чувством страха и беззащитности. Мы взываем к депутатам и мэру Виталию Кличко: защитите интересы слепых!»

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