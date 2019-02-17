На этой неделе в Мадриде начался суд над 12 каталонскими лидерами.

В Барселоне в субботу, 16 февраля, прошла многотысячная акция сторонников независимости Каталонии. Об этом пишет Reuters.

"Многие держали в руках фото заключенных каталонских лидеров и призывали к самоопределению региона. Скандировали "Свобода!", "Независимость!", "Стремиться к независимости - это не преступление", - говорится в сообщении.

По данным местной полиции в марше приняли участие около 200 тысяч человек.

В шествии приняли участие председатель правительства Каталонии Ким Торра и председатель каталонского парламента Роджер Торрент.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Суд над 12 каталонскими лидерами, девять из которых были заключены с конца 2017 и начала 2018 года, начался на этой неделе в Мадриде. Их судят за участие в проведении референдума и за провозглашение независимости.

28 апреля в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Решение о проведении выборов было принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год, чем вызвал законодательный кризис. Каталонские партии, поддерживающие независимость, присоединились к оппозиционным партиям.