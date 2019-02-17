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Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших

27-летний водитель не справился с управлением.

Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы
Фото: lv.npu.gov.ua

В селе Заречье Львовской области, неподалеку от украинского-польской границы, автомобиль влетел в недействующий пограничный пост. В результате инцидента погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

ДТП случилось вечером 16 февраля. 

"27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в недействующий пост пограничной службы", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля возрастом 27 и 46 лет, водитель в реанимации. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства и устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, Lanos с пассажиром сгорел после ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

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