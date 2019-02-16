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В Луганской области зафиксировано 33 танка боевиков

Техника размещена с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

В Луганской области зафиксировано 33 танка боевиков
БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка в Луганской области
Фото: Podrobnosti

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка в Луганской области. Об этом 16 февраля сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет миссии.

"13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Тернового (на юго-восток от Луганска) БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64)", - говорится в сообщении.

Мониторинг СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно отвода вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области.

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