В Киеве патрульный был вынужден применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать стаффордширсокго терьера, который набросился на него, защищая своего хозяина, прибывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Нацполиции, патрульные получили вызов в один из супермаркетов на улице Богатырской в Киеве.

"Нетрезвый мужчина решил, что зайти в супермаркет с собакой бойцовской породы без намордника и поводка - это нормально. Когда один из посетителей сделал ему замечание, то сразу же поплатился - нетрезвый владелец спустил собаку на гражданина. "Скорая" госпитализировали его в больницу с многочисленными рваными ранами лица и руки", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Патрульные неоднократно просили хозяина надеть ошейник, привязать пса, однако мужчина игнорировал требования полицейских. Когда патрульные пытались задержать нарушителя, тот натравил собаку и на патрульного.

"Пес повалил полицейского на землю, патрульный смог его сбросить и откатиться. Когда пес бросился на него снова, инспектор вынужден был защищаться - согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", произвел несколько выстрелов в собаку. Это остановило агрессивное животное. Полицейский, защищая себя и окружающих, в схватке значительных повреждений не получил ", - говорится в сообщении полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Патрульные с проблесковыми маячками доставили раненую собаку в ближайшую ветлечебницу, однако спасти животное не удалось.

Нетрезвого владельца животного задержали.

Отметим, это уже третий подобный случай за последнее время. В начале января в Ровно полицейский застрелил мастифа, которого натравили на людей, когда питомник с собаками пытались выселить с радиозавода.