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Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Осокорках

Злоумышленник облил витрину легковоспламеняющимся веществом.

Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Осокорках
Спасатель на месте пожара магазина "Рошен" на Осокорках
Фото: dsns.gov.ua

В полиции подтвердили версию о поджоге в магазине Roshen на Осокорках в Киеве. Поджигателя задержали. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

"В поджоге подозревается частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Мужчина облил витрину извне легковоспламеняющимся веществом и поджег ", - говорится в сообщении.

Проводится расследование по ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пожар в магазине Roshen в Дарницком районе столицы произошел вчера, 15 февраля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в 2017 году активистка движения Femen Алиса Виноградова была задержана по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика у магазина Roshen в Виннице, а также поджоге фигур медведей возле магазина Roshen в Киеве.

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