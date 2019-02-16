Ночью 16 февраля на Столичном шоссе в Киеве в жестком столкновении BMW X5 и Daewoo Lanos погиб пассажир легковушки.
Как сообщает корреспондент LB.ua, оба автомобиля двигались со стороны Конча-Заспы. По неизвестным причинам внедорожник BMW протаранил отбойник с правой стороны дороги, в результате чего заднее колесо оторвалось. Без колеса машина проехала около ста метров и врезалась в попутный Daewoo.
После столкновения Daewoo загорелся. Из автомобиля выбрался пострадавший водитель. Свидетели происшествия пытались потушить пламя, но тщетно. На момент приезда спасателей Daewoo сгорел почти дотла.
После ликвидации пожара в легковушке обнаружили обгоревшее тело человека.
Водитель BMW, по словам свидетелей происшествия, с места происшествия скрылся.
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.