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​Lanos с пассажиром сгорел после ДТП на Столичном шоссе в Киеве

Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Фото: Виталий Мирошниченко

Ночью 16 февраля на Столичном шоссе в Киеве в жестком столкновении BMW X5 и Daewoo Lanos погиб пассажир легковушки.

Как сообщает корреспондент LB.ua, оба автомобиля двигались со стороны Конча-Заспы. По неизвестным причинам внедорожник BMW протаранил отбойник с правой стороны дороги, в результате чего заднее колесо оторвалось. Без колеса машина проехала около ста метров и врезалась в попутный Daewoo.

После столкновения Daewoo загорелся. Из автомобиля выбрался пострадавший водитель. Свидетели происшествия пытались потушить пламя, но тщетно. На момент приезда спасателей Daewoo сгорел почти дотла.

Фото: Виталий Мирошниченко

После ликвидации пожара в легковушке обнаружили обгоревшее тело человека.

Водитель BMW, по словам свидетелей происшествия, с места происшествия скрылся.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко
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