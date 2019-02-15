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Минздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУ

В отношении ректора, подписавшего приказы об отчислении, заведено уголовное дело.

Минздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУ

Иностранные студенты продолжат обучение в Донецком национальном медицинском университете и не будут депортированы. Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Минздрава Украины, посольств, МОН Украины и Государственной миграционной службы, сообщает пресс-служба Минздрава.

Приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал и.о. ректора Донецкого национального медицинского университета Александр Герасименко. Также сейчас для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрации заведения, находящегося в Краматорске, находятся представители Минздрава Украины.

7 февраля были опубликованы приказы об отчислении 850 иностранных студентов в Донецком национальном медицинском университете, который сейчас находится в г.. Кропивницкий. Эти приказы были подписаны первым проректором Игорем Хрипаченко. На момент подписания приказов в Минздрав Украины не поступало информации об отсутствии ректора и о том, что исполняющим обязанности ректора является первый проректор, согласно внутреннего распределения полномочий.

Минздрав установил, что ректор вуза Петр Кондратенко временно отстранен от должности ректора ДНМУ в пределах сроков досудебного расследования. Министерство также обратилось в Государственную миграционную службу с просьбой приостановить действия по вопросам, связанным с этими студентами. Дополнительно Министерство обратилось в ГП "ИнфоРесурс" с просьбой не исключать студентов из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Напомним, иностранные граждане оплатили обучение в Донецком медуниверситете фирме-рекрутеру ООО "Украинские образовательные услуги", но эти средства в университет не поступили, а официальные документы, вероятно могли быть поддельными. По этим фактам уже возбуждены уголовные производства.

Минздрав Украины призывает студентов с осторожностью относиться к посредникам и заключать двусторонние соглашения - непосредственно между студентом и учреждением высшего образования. Это поможет избежать возможного мошенничества.

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