Кабмин разблокировал работу Минздрава

Кабинет Министров 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, определенных постановлением правительства "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Об этом информирует пресс-центр Минздрава.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, что позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Министерства была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

В Минздраве напомнили, что Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым Ульяне Супрун

было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документов.

Кроме того, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание состоится в 14:50 в Окружном административном суде Киева.