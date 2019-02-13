Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого следствие считает заказчиком убийства Екатерины Гандзюк, во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.

"Мне известно, что Екатерина сотрудничала со Службой безопасности Украины и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко. Заявляю, что в личной беседе Даниил Доценко неоднократно сообщал мне о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и нашего лидера Юлии Тимошенко и что он сделает все, чтобы уничтожить "Батькивщину" на территории Херсонской области", - заявил Мангер.

Он сказал, что у Доценко был конфликт с Национальной полицией из-за коррупционных схем по вырубке леса.

"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк, чтобы дискредитировать органы полиции", - заявил глава Херсонского облсовета.

Мангер также заявил, что переживает за свою жизнь. "Живым я следствию сегодня не нужен. Это все придумано. Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством и если со мной что-то случится, прошу считать это убийством", - заявил он.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.