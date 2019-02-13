Передвиборна програма Юрія Тимошенка

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТИМОШЕНКА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

За тебе, свята Україно!

Революція Гідності, яка вивела на майдани України мільйони людей задля очищення влади і побудови нової європейської держави, поки що не дала очікуваних результатів. Завдання зміни влади на всіх рівнях досі актуальне. Нові обличчя, люди з народу, які мали прийти на всі рівні управління державою, не мають соціальних ліфтів для реалізації. Україна потерпає від збройної агресії Росії, а поплічники Партії Регіонів залишаються у владі.

Я, Юрій Тимошенко, учасник Майдану, ветеран АТО, представник громадянського середовища, простий українець, іду у Президенти, щоб подолати несправедливість і привести до управління державою відданих їй патріотів.

Що я планую зробити і за що буду боротись?

1. БЕЗПЕКА і ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

1. Відновити територіальну цілісність України, встановити контроль над державним кордоном;

2. Повернути Автономну Республіку Крим, анексовану Російською Федерацією;

3. Забезпечити вступ України до Організації Північно-Атлантичного Альянсу (НАТО);

4. Забезпечити розбудову української армії за стандартами НАТО;

5. Створити загальнодержавну систему воєнної мобілізації;

6. Забезпечити розвиток військово-промислового комплексу;

7. Очистити сферу матеріально-технічного забезпечення армії від корупції та розкрадань;

8. Запровадити сувору кримінальну відповідальність за злочини у сфері матеріально- технічного забезпечення ЗСУ;

9. Гарантувати ветеранам-учасникам АТО та ООС гідну соціальну підтримку, повагу у суспільстві та реалізацію їхніх прав;

10. Запровадити візовий режим з Російською Федерацією;

11. Припинити транспортне сполучення з країною-агресором Російською Федерацією.

2. ЕКОНОМІКА

1. Провести прозору і справедливу приватизацію державного майна;

2. Запровадити заходи економічної підтримки для розвитку вітчизняного виробництва, стимулювати створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати;

3. Запровадити програму повернення трудових ресурсів в Україну;

4. Скоротити державний борг України через стимулювання внутрішнього інвестора;

5. Відкрити ринок землі сільськогосподарського призначення, при цьому дозволити купівлю землі тільки громадянам України та обмежити обсяги землеволодіння однією особою;

6. Відродити машинобудівну галузь, зокрема виробництво сільськогосподарської техніки, автомобілебудівництво;

7. Запровадити широкомасштабну програму енергозбереження; наростити власний видобуток вуглеводнів; стимулювати розвиток нетрадиційних джерел енергії, суттєво скоротити використання імпортного газу як у промисловості, так і у житлово-комунальній сфері;

8. Стимулювати розвиток авіабудівної та аерокосмічної галузі;

9. Забезпечити умови для розвитку вітчизняної IT-сфери, зокрема створення державних технопарків, запровадження спрощених умов для швидкого започаткування нових видів високотехнологічного бізнесу.

3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

1. Підвищити прожитковий мінімум та мінімальну пенсію до розміру, який забезпечує людині достойне життя;

2. Навести лад у медичній галузі, ліквідувати ганебну практику корупційного фінансування медичних процедур та операцій; зробити медицину якісною та доступною у кожному населеному пункті України, для кожної людини незалежно від віку та рівня доходів;

3. Зобов’язати роботодавців до створення належних умов та оплати праці, виведення заробітних плат із тіні та гарантування стандартного соціального пакету для працівників.

4. КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНІСТЬ

1. Захищати на законодавчому рівні розвиток української культури, мови, літератури та мистецтва;

2. Створити умови для жорсткої протидії розповсюдженню російського або будь-якого іншого ворожого інформаційно-пропагандистського продукту;

3. Реалізувати масштабні заходи, спрямовані на укріплення духовних цінностей України, пропаганду серед молоді здорового способу життя та християнських цінностей; підтримувати інститут сім’ї та шлюбу;

4. Забезпечити громадянам України доступ до якісної освіти у кожному місті чи селі; зробити працю педагога престижною і поважною;

5. Запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення злочинів проти українців, дискредитацію Героїв Небесної Сотні, Революції Гідності.

5. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

1. Забезпечити умови та механізми для ротації державних чиновників, які за багато років у владі не показують ефективної роботи;

2. Створити реєстр молодих управлінських кадрів, які на конкурсній основі замінять неефективних управлінців в органах влади;

3. Зняти депутатську недоторканність з народних депутатів України та інших категорій, окрім осіб, які виконують безпекові функції;

4. Посилити кримінальну відповідальність за корупційні злочини.

Попереду – багато важкої роботи. Я усвідомлюю, що реформування держави вимагає від кожного з нас величезних зусиль. Я відчуваю за собою підтримку своїх побратимів, з якими ми на Майдані виборювали європейське майбутнє нашої країни. Я готовий взяти на себе відповідальність за розвиток України і разом з українським народом важкою щоденною працею наближати нашу Перемогу.