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КГГА полностью перешла на электронный документооборот

Утверждены единые правила подготовки, согласования и подписания электронных документов.

КГГА полностью перешла на электронный документооборот
Здание КГГА
Фото: ru.golos.ua

Киевская городская государственная администрация полностью перешла на электронный документооборот.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 января 2018 года №55 "Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности", основной формой производства делопроизводства в исполнительном органе Киевского городского совета (КГГА) является электронная.

Согласно распоряжению Киевгорадминистрации  №111 от 23 января, утверждены единые правила подготовки, согласования и подписания электронных документов за подписью мэра, первого заместителя и заместителей председателя КГГА в электронной форме с использованием возможностей системы электронного документооборота (СЭД АСКОД). В частности, электронные документы отправляются через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, подписанные электронной цифровой подписью с электронной отметкой времени, которые приравнены к собственноручной подписи или электронной печати.

Одновременно с наложением на документ электронной цифровой подписи файл конвертируется в формат PDF с указанием на всех страницах документа QR-кода, который содержит информацию о подписчике, и штрих-кода, который содержит название учреждения, регистрационный номер и дату регистрации.

Непользователям системы документы предоставляются в виде бумажных копий, заверенных в соответствии с законодательством. При этом к электронным документам, подписанным с применением электронной цифровой подписи или заверенным электронной печатью, не нужно прилагать копию с ручной подписью.

Одновременно также продоллжается создание документов и в бумажной форме с собственноручной подписью руководства. Это касается, документов, содержащих информацию с ограниченным доступом, требование относительно защиты которой установлено законом; тех, которые не могут быть применены как оригинал в соответствии с требованиями закона; документы, требование по разработке которых в бумажной форме установлена актами Кабмина.

Напомним, в декабре 2016 года Кабмин установил в зале заседаний систему электронного правительства.

С 2017 года украинское правительство перешло на электронный документооборот.

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