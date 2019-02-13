КГГА полностью перешла на электронный документооборот

Киевская городская государственная администрация полностью перешла на электронный документооборот.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 января 2018 года №55 "Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности", основной формой производства делопроизводства в исполнительном органе Киевского городского совета (КГГА) является электронная.

Согласно распоряжению Киевгорадминистрации №111 от 23 января, утверждены единые правила подготовки, согласования и подписания электронных документов за подписью мэра, первого заместителя и заместителей председателя КГГА в электронной форме с использованием возможностей системы электронного документооборота (СЭД АСКОД). В частности, электронные документы отправляются через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, подписанные электронной цифровой подписью с электронной отметкой времени, которые приравнены к собственноручной подписи или электронной печати.

Одновременно с наложением на документ электронной цифровой подписи файл конвертируется в формат PDF с указанием на всех страницах документа QR-кода, который содержит информацию о подписчике, и штрих-кода, который содержит название учреждения, регистрационный номер и дату регистрации.

Непользователям системы документы предоставляются в виде бумажных копий, заверенных в соответствии с законодательством. При этом к электронным документам, подписанным с применением электронной цифровой подписи или заверенным электронной печатью, не нужно прилагать копию с ручной подписью.

Одновременно также продоллжается создание документов и в бумажной форме с собственноручной подписью руководства. Это касается, документов, содержащих информацию с ограниченным доступом, требование относительно защиты которой установлено законом; тех, которые не могут быть применены как оригинал в соответствии с требованиями закона; документы, требование по разработке которых в бумажной форме установлена актами Кабмина.

Напомним, в декабре 2016 года Кабмин установил в зале заседаний систему электронного правительства.

С 2017 года украинское правительство перешло на электронный документооборот.