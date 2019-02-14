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Российские силовики в Крыму задержали троих крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

Сегодня ночью и рано утром в домах крымчан прошли обыски.

Силовики в Октябрьском при обыске в домах у крымских татар
Фото: "Крымская солидарность"
Силовики в Октябрьском при обыске в домах у крымских татар

В оккупированном Крыму сегодня утром прошли обыски в домах нескольких крымских татар в поселке Октябрьское, троих крымчан силовики увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов, их подозревают в причастности к деятельности Хизб ут-Тахрир.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", "в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму".

Решат Эмирусеинов
Фото: Цензор
Решат Эмирусеинов

Фото: censor.net.ua

Правозащитники отмечают, что "против всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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