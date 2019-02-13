ЦИК ​определил округа, на которых выборы президента проводиться не будут (обновлено)

Голосование не организуется и не проводится на территории АР Крым и временно оккупированных территорий.

Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных избирательных округов Донецкой и Луганской областей, на территории которых голосования граждан Украины на очередных выборах президента Украины не будет организовываться и проводиться.

Пресс-служба ЦИК сообщает, что согласно документу, избирательные процедуры не будут происходить в аннексированном Крыму, а избирательные округа и избирательные участковые комиссии на территории автономии и города Севастополя не образуются.

"Не образуются избирательные участковые комиссии на территории Донецкой области, которая признана оккупированной, из 21 избирательного округа, выборы будут проводиться в 12 избирательных округах на территории Донецкой области... На территории Луганской области из 11 избирательных округов выборы будут проводиться в 6 округах, которые не подпадают под понятие оккупированных территорий", - указано в постановлении ЦИК.

Согласно решению комиссии, на территории Украины, с учетом зарубежного избирательного округа, будет создано 200 избирательных округов. Избирательных участков будет 29 848.

Обновление. Выборы президента не будут организованы в 26 избирательных округах и частично в 10 из 225. Соответствующее решение было принято на заседании 12 февраля.

В частности выборы не будут организованы на территории аннексированногоКрыма, который включает 12 округов (№1-10 и №224-225), 1,2 тыс. участков и 1,5 млн избирателей. Также выборы не будут проводиться на территории населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые признаны оккупированными, или на которых областные военно-гражданские администрации считают невозможной организацию голосования.

В Донецкой области из 21 округа, включающего 3,1 млн избирателей, голосование не сможет быть организованным в девяти округах: №41-44, №53-56 и №61 с центром в Донецке, Енакиево, Шахтерске, Макеевке и Старобешево. В еще шести округах выборы будут организованы только на части территорий: №45-46, №51-52, №59, №60, включающие Авдеевку, Бахмут, Торецк, Марьинку и Волноваху.

Организовываются выборы в Донецкой области на территории шести округов: №47-50 и №57-58 с центрами в Славянске, Краматорске, Дружковке, Покровске и Мариуполе.

В Луганской области из 11 округов, включающих 1,7 млн избирателей, выборы не будут проводиться в пяти округах: №104 и №108-111 с центрами в Луганске, Хрустальном, Сорокино, Алчевске и Должанске. Еще в четырех округах голосование будут организовываться только на части территорий: №107, №112 и №114, включающих Станицу Луганскую и Лисичанск, и №105, центр которого перенесен из Луганска в Счастье. На территории двух округов будет проведена полноценная подготовка выборов: №106 и №113 с центрами в Северодонецке и Сватово.

На предыдущих президентских выборах в 2014 году голосование состоялось в 8 из 22 округов Донецкой области и 2 из 12 - Луганской. С учетом непроведения выборов Президента-2014 в Крыму голосование прошло в 189 из 225 округов.

Как сообщалось, 7 февраля Президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий.

В Донецкой области в список вошли города областного значения (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов): Донецк (в том числе поселок городского типа Ларино, село Павлоградское, город Моспино, поселок городского типа Горбачево-Михайловка, село Бирюки, село Вербовая Балка, село Гришки, село Кисличное, село Михайловка, село Новодворское, село Темрюк), Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Хрестовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая.

Также в перечень включены районы (полностью или частично): Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский.

В Луганской области в перечень оккупированных включены города и территории горсоветов: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Довжанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов, внеся в список 44 человека.