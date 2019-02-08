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Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Оккупированные города и села определены линией разграничения.

Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий. Документ опубликован на сайте главы государства.

В Указе перечислены координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон, а также представлен перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области в список вошли города областного значения (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов): Донецк (в том числе поселок городского типа Ларино, село Павлоградское, город Моспино, поселок городского типа Горбачево-Михайловка, село Бирюки, село Вербовая Балка, село Гришки, село Кисличное, село Михайловка, село Новодворское, село Темрюк), Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Хрестовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая.

Также в перечень включены районы (полностью или частично): Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский.

В Луганской области в перечень оккупированных включены города и территории горсоветов: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Довжанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, первый перечень оккупированных территорий был принят в 2014 году, его периодически корректируют в зависимости от изменений линии разграничения.

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