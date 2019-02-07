Полиция открыла дело по заявлению о слежке за Зеленским

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного наблюдения за кандидатом в президенты. Дело открыто по заявлению самого кандидата, сообщает пресс-служба полиции.

По данным LB.ua, речь идет о Владимире Зеленском.

"7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале «Лига смеха» с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев", - сказано в сообщении.

Полиция приняла заявление и открыла уголовное производство по статье ч.2 ст.182 Уголовного кодекса "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

По данным ТСН, слежка была организована Службой безопасности Украины.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Виктор Чумак, который возглавляет предвыборный штаб Анатолия Гриценко, заявил об обнаружении устройств для прослушки в офисе кандидата.