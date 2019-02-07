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Предвыборную программу Порошенко представят в Киеве в субботу

Форум участников кампании и агитаторов Порошенко пройдет во Дворце спорта.

Предвыборную программу Порошенко представят в Киеве в субботу
Фото: пресс-служба президента

В субботу в Киеве состоится презентация предвыборной программы кандидата в президенты Петра Порошенко.

Как сообщает источник LB.ua, во Дворце спорта, где ранее состоялось выдвижение в президенты лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в 9:00 начнется "форум участников кампании и агитаторов за Петра Порошенко, который тоже будет выступать на мероприятии". "Он организовывается не столько по линии Администрации президента, сколько по партийной линии, стороны партии БПП", - заявил один из близких к президенту народных депутатов, который имеет непосредственное отношение к формированию всей предвыборной кампании Петра Порошенко. 

В свою очередь представитель Кабинета министров в парламенте и член БПП Вадим Денисенко подтвердил LB.ua о предстоящем форуме. 

"Это будет не форум агитаторов, это несколько неправильная формулировка. А презентация как раз идеологической части предвыборной кампании президента", - сказал он. 

Напомним, Порошенко 7 февраля официально стал кандидатом в президенты. Кроме него, на главный пост в государстве претендуют еще 40 человек.

Избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. Голосование пройдет 31 марта.

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