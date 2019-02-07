Мосгорсуд подтвердил арест украинских моряков

Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, захваченных в плен в Черном море в ноябре 2018 года.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Военнопленных доставили в суд. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения. Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", - написал адвокат моряков Николай Полозов в Фейсбуке.

Адвокаты еще 20 украинских моряков также подали жалобы на решение Лефортовского суда, их ходатайства будут рассматривать в другие дни. Точные даты заседаний не объявлены.

Напомним, российские пограничники атаковали и захватили два украинских бронекатера и буксир в Черном море у Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Суд в оккупированном Крыму арестовал 24 украинцев - членов экипажа захваченных судов, в конце ноября моряков вывезли в Москву. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России.