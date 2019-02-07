В Португалии арестовали украинских моряков за перевозку 2,5 тонн кокаина

Подозреваемых отправили в местный СИЗО на три месяца.

В нейтральных водах Португалии задержали судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы, которое перевозило наркотики. На борту находились 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.

Украинская Служба Информации сообщает, что судно задержали 30 января в 300 километрах от мыса Святого Викентия.

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого срставляет около 500 миллионов евро.

Профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся 1 февраля.

Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Также когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.

По данным МИД, в пенитенциарных заведениях за рубежом находятся 290 украинских моряков.