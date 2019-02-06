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Прокуратура требует для участников смертельного ДТП в Харькове максимальный срок

Зайцевой и Дронову продлили арест до 4 апреля.

Прокуратура требует для участников смертельного ДТП в Харькове максимальный срок
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: YouTube

Прокуратура требует признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, и назначить им максимально суровое наказание, передает Интерфакс-Украина.

"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.

Его позицию поддержали двое потерпевших, Светлана Винниченко и Юрий Фабрис.

Кроме того, суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым до 4 апреля. Продолжение дебатов запланировано на 11 февраля.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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