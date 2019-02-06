Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в $10,5 тыс.

Деньги были предназначены за присвоение кадастровых номеров.

Прокуратура Киева сообщила о задержании замначальника отдела Государственного земельного кадастра по Васильковскому району Киевской области.

По данным пресс-службы прокуратуры, чиновника взяли "на горячем" во время получение 10,5 тысячи долларов за присвоение кадастровых номеров земучасткам в селе Кодаки для рыбохозяйственных нужд.

Действия чиновника Госгеокадастра квалифицировали по части 3 статьи 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса.

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, чиновника также отстранили от должности.

Напомним, что накануне в Киеве задержали за взятку временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции в Голосеевском районе.