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Задержанный на взятке чиновник Стрыйского горсовета арестован с залогом в 1 млн гривен

Руководитель коммунального предприятия требовал 690 тыс. гривен "отката".

Задержанный на взятке чиновник Стрыйского горсовета арестован с залогом в 1 млн гривен
Фото: Сергей Нужненко

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде ареста 67-летнему руководителю коммунального предприятия Стрыйского городского совета во Львовской области, задержанному в Киеве на получении взятки в 690 тыс. гривен.

Пресс-служба прокуратуры Львовской области информирует, что суд также определил чиновнику альтернативу залога в сумме 1 млн гривен.

В то же время, 29-летней женщине-пособнице суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщалось, 31 января 2019 года правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 690 тыс. гривен руководителя коммунального предприятия из райцентра Стрый и его пособницу, которая обеспечивала имитацию добросовестного участия субъекта предпринимательской деятельности в тендере и обналичивала полученные от преступной схемы средства.

Взятку руководитель коммунального предприятия вымогал в качестве отката за покупку техники для упомянутого предприятия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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