Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
ГлавнаяПолитика

​Порошенко одобрил продление моратория на продажу сельхозземель до 2020 года

Президент подписал соответствующий законопроект.

​Порошенко одобрил продление моратория на продажу сельхозземель до 2020 года
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.

Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обязан до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило Порошенко ветировать закон, предусматривающий продление моратория.

20 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также