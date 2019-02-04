​Порошенко одобрил продление моратория на продажу сельхозземель до 2020 года

Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.

Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обязан до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило Порошенко ветировать закон, предусматривающий продление моратория.

20 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.