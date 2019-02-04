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​Умер бывший министр культуры УССР, отец посла Украины в ООН Юрий Ельченко

Бывший член политбюро ЦК КПУ скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

​Умер бывший министр культуры УССР, отец посла Украины в ООН Юрий Ельченко
Юрий Ельченко
Фото: oralhistory.org.ua

После тяжелой и продолжительной болезни на 90-м году жизни бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, экс-нардеп Юрий Ельченко.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух.

"Ушел из жизни бывший депутат и член Президиума Верховного Совета РСФСР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры в 70-е годы, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь. Он добросовестно относился к выполнению своих служебных обязанностей, проблемных вопросам избирателей. В течение всей своей жизни у него на первом плане были забота о людях и их запросы, особенно молодежи", - написал Цибух.

Напомним, Юрий Ельченко родился в 1929 году в городе Кагарлык Киевской области. Стал членом КПСС с 1953 года и членом ЦК КПУ в 1961 - 1971 г. и январе 1975 - 1990 г. С 1981 по 1990 годы был членом ЦК КПСС, с 1984 по 1989 гг - депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Киева, с 1959 по 1985 гг. - народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета УССР.

В 1991 году стал народным депутатом Украины 1-го созыва, возглавлял подкомиссию по вопросам межреспубликанских отношений Комиссии ВС Украины по вопросам государственного суверенитета, межреспубликанских и межнациональных отношений.

Юрий Ельченко - отец постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

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