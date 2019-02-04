"Современное медицинское оборудование - спасенные жизни людей", - Алексей Савченко

В современных условиях одним из обязательных критериев предоставления качественных медицинских услуг является использование врачами современных технических средств. Понимая это, специалисты Николаевской облгосадминистрации проводят системную работу по обеспечению медучреждений новейшим оборудованием.

«В 2019 году мы определили приоритетным направлением работы развитие медицинской отрасли Николаевщины. Уже сегодня завершается строительство 14 сельских амбулаторий, для которых уже закуплено 14 автомобилей Renault Duster. Мы также планируем открыть современный онкологический центр. Я неоднократно отмечал, что стены не главное - главное современное оборудование и профессиональный персонал. В прошлом году мы также не забывали об этом, постоянно обновляли технические средства в учреждениях здравоохранения», - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Так, в течение 2018:

- для Николаевской областной клинической больницы Николаевского областного совета приобретен аппарат ультразвуковой диагностики стоимостью 2498,45 тыс. грн. и аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем в сумме 295,0 тыс. гривен;

- для Николаевской областной детской клинической больницы Николаевского областного совета на сумму 6497,04 тыс. грн приобретена лапароскопическая стойка с набором инструментов;

- для Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны Николаевского областного совета - комплекс электроэнцефалографический компьютерный «BRAINTEST-24» за 148,0 тыс. гривен;

- для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета на сумму 175,0 тыс. грн приобретена станция заливки тканей парафином ЕС-ЕКА и водяная баня В250-ЕКА, автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 в сумме 1376,02 тыс. гривен;

- для областной офтальмологической больницы Николаевского областного совета - бесконтактный тонометр TN-100 в сумме 197,0 тыс. гривен;

- для Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приобретено 11 автомобилей скорой медицинской помощи типа «В» с оборудованием.

«В 2019 году также планируем приобрести еще не менее 30 современных автомобилей экстренной медицинской помощи. Ставим цель полностью обновить парк «скорых», чего не делалось последние двадцать лет», - добавляет Алексей Савченко.

Напомним, что на сегодня все учреждения первичной сети, которые предоставляют услуги жителям области, подключены к системе EHealth. С троящиеся амбулатории также будут подключены к интернету. Кроме того, почти 5 млн грн выделено на внедрение телекоммуникационных технологий - в частности, и на приобретение оборудования для применения телемедицины. Для сельских амбулаторий уже подобран квалифицированный медицинский персонал и сейчас идет процесс заключения договоров с пациентами.